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Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Joggerin von Radfahrer angegriffen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (23. Juni, 20:30 Uhr) griff ein Unbekannter eine Frau an, die den Gehweg der Obere Sterkrader Straße in Richtung der Richardstraße entlang joggte.

Den verständigten Polizisten schilderte die Duisburgerin, dass der Mann ihr auf einem blauen Fahrrad entgegen gefahren kam. Der Radfahrer habe sie am Unterarm gepackt und versucht, sie in ein angrenzendes Waldstück zu zerren. Die Joggerin wehrte sich und ließ sich auf den Boden fallen. Hierbei verletzte sie sich am Arm.

Eine aufmerksame Zeugin (29) auf einem Fahrrad beobachtete den Vorfall und eilte der jungen Frau zu Hilfe. Während sie sich näherte, ließ der Unbekannte von der Joggerin ab, stieg auf sein blaues Fahrrad und flüchtete in Richtung Iltispark.

Der Flüchtige soll circa 40-45 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur, rot-braune, lockige Haare und einen rot-braunen Vollbart.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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