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Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Mann sprüht Reizgas bei Public Viewing - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Im Biergarten "Mühlenweide" an der Dammstraße kam es in der Nacht zu Freitag (26. Juni, gegen Mitternacht) im Anschluss an das Public Viewing des Spiels der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte ein bislang unbekannter Mann Reizgas ein. Hierdurch erlitten mindestens sechs Personen Reizungen der Augen und Atemwege. Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, rannten mehrere Personen vom Veranstaltungsort davon.

Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Eine Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann mit dem Reizgas wird auf ein Alter von etwa 16 bis 18 Jahren geschätzt. Er soll kurze, dunkle Haare gehabt und eine kurze, schwarze Hose sowie das aktuelle Auswärtstrikot der Deutschen Nationalmannschaft getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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