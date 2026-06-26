Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Im Bereich Orsoyer Allee und Verbandsstraße gab es am Donnerstagvormittag (25. Juni, 11 Uhr) einen schweren Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Der 89-jährige Mann auf dem Fahrrad wollte nach ersten Erkenntnissen nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung geradeausfahrenden Peugeot. Dabei wurde der Radfahrer etwa 20 Meter weit geschleudert und zog sich beim Aufprall auf die Fahrbahn schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zu Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache liegen jetzt beim Verkehrskommissariat 21.

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