PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Im Bereich Orsoyer Allee und Verbandsstraße gab es am Donnerstagvormittag (25. Juni, 11 Uhr) einen schweren Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Der 89-jährige Mann auf dem Fahrrad wollte nach ersten Erkenntnissen nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung geradeausfahrenden Peugeot. Dabei wurde der Radfahrer etwa 20 Meter weit geschleudert und zog sich beim Aufprall auf die Fahrbahn schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zu Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache liegen jetzt beim Verkehrskommissariat 21.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 15:38

    POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Trickdiebin bringt Seniorin um ihren Schmuck

    Duisburg (ots) - In einer Wohnsiedlung hinter der Bahnhaltestelle "Rumeln Bf" brachte eine Trickdiebin am Mittwochmittag (24. Juni, 13:50 Uhr) eine Seniorin um im ihren Schmuck. Sie klingelte an der Wohnungstür der 93-Jährigen und gab sich als Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation aus. Unter dem Vorwand, sich nach dem Wohlbefinden der Seniorin erkundigen zu wollen, ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 15:33

    POL-DU: Marxloh: Unbekannte sprühen Pfefferspray und rauben Halskette

    Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen im Fall eines schweren Raubes vom Dienstagnachmittag (23. Juni, 14:15 Uhr) auf der Herderstraße. Zwei Unbekannte haben einen 23-Jährigen angegriffen, der gerade auf dem Weg zu seinem geparkten Auto war. Sie warfen den 23-Jährigen zu Boden, besprühten ihn mit Pfefferspray und entrissen ihm seine Halskette. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren