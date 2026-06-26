Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: E-Scooter-Fahrer fährt über rote Ampel und kollidiert mit Straßenbahn

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (24. Juni, 11:45 Uhr) gab es einen Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Straßenbahn im Bereich Ehinger- und Heiligenbaumstraße (Höhe Haltestelle Heiligenbaumstraße). Der 17-Jährige auf dem E-Scooter missachtete das Rotlicht an einer Fußgängerampel und stieß anschließend mit der kreuzenden Straßenbahn zusammen, wobei sich der E-Scooter unter der Bahn verkeilte. Der 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen im Gesicht zu und wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Auch der 29-jährige Straßenbahnführer stand unter Schock und wurde ebenfalls vor Ort behandelt. Für die Zeit der Unfallaufnahme gab es rund um den Unfallort Straßensperrungen. Das Verkehrskommissariat 22 ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

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