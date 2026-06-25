Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Trickdiebin bringt Seniorin um ihren Schmuck

Duisburg (ots)

In einer Wohnsiedlung hinter der Bahnhaltestelle "Rumeln Bf" brachte eine Trickdiebin am Mittwochmittag (24. Juni, 13:50 Uhr) eine Seniorin um im ihren Schmuck. Sie klingelte an der Wohnungstür der 93-Jährigen und gab sich als Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation aus. Unter dem Vorwand, sich nach dem Wohlbefinden der Seniorin erkundigen zu wollen, gelangte sie in die Wohnung. Da die 93-Jährige sich in der Situation nicht wohl fühlte, bat sie die Frau zu gehen. Diese kam allerdings kurze Zeit später wieder und gab vor, etwas vergessen zu haben. In einem unbeobachteten Moment muss sich die Täterin am Wohnzimmerschrank zu schaffen gemacht und Schmuck daraus gestohlen haben, denn später fand die 93-Jährige die Schranktür geöffnet vor und der Schmuck war verschwunden. Die Trickdiebin wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Haare. Sie trug eine weiße Bluse und eine weiße Hose. Das Kriminalkommissariat 32 sucht jetzt Zeugen. Wer Hinweise auf die Frau geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell