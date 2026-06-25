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Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Unbekannte sprühen Pfefferspray und rauben Halskette

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen im Fall eines schweren Raubes vom Dienstagnachmittag (23. Juni, 14:15 Uhr) auf der Herderstraße. Zwei Unbekannte haben einen 23-Jährigen angegriffen, der gerade auf dem Weg zu seinem geparkten Auto war. Sie warfen den 23-Jährigen zu Boden, besprühten ihn mit Pfefferspray und entrissen ihm seine Halskette. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen sucht nach den zwei etwa 20 bis 25 Jahre alten Verdächtigen. Beide sind etwa zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Beide haben eine normale Statur, kurze schwarze Haare und trugen jeweils ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck auf dem Rücken. Einer der beiden ist Schwarz und hatte eine schwarze Umhängetasche um. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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