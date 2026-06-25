Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei fasst flüchtigen Autofahrer

Duisburg (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer versuchte sich am Mittwochabend (24. Juni, 21:15 Uhr) einer Polizeikontrolle zu entziehen und löste damit eine Verfolgungsfahrt durch das Duisburger Stadtgebiet sowie über zwei Autobahnen aus.

Polizeikräfte beabsichtigten, den Fahrer eines Audi A4 im Bereich Heerstraße / Siechenhausstraße aufgrund mehrerer Verkehrsverstöße anzuhalten und zu kontrollieren. Der Mann missachtete jedoch die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort.

Im weiteren Verlauf führte seine Flucht durch das Stadtgebiet sowie über die Autobahnen A40 und A59 bis zur Ausfahrt Duisburg-Buchholz. Dabei beging der Fahrer weitere Verkehrsverstöße, fuhr mehrfach über rote Ampeln. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Verfolgungsfahrt endete schließlich auf einem Schotterweg an der Sieglinde-Ahlers-Straße in Huckingen. Dort kollidierte der Audi mit zwei Streifenwagen. Einsatzkräfte konnten den Fahrer anschließend stellen und unter Widerstand fixieren. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 26-Jährigen drei weitere Personen - zwei Männer und eine Frau - sowie ein zweijähriges Kind.

Der Fahrer erlitt bei dem Widerstand leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizeikräfte blieben unverletzt. An dem Fluchtfahrzeug sowie an zwei Streifenwagen entstanden Sachschäden.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Polizisten fertigten einen Bericht an das Jugendamt. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

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