Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizisten fassen mutmaßlichen Drogendealer

Duisburg (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierte die Polizei am Dienstagvormittag (23. Juni, 10:30 Uhr) einen 39-Jährigen im Bereich Platanenhof, der mutmaßlich mit Drogen gehandelt hatte. Polizisten fanden bei dem Mann mehrere Bubbles mit Kokain sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Weil der Verdacht besteht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg im Laufe des Mittwochs (24. Juni) wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des illegalen Aufenthalts einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

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