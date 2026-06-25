Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Raub in Treppenhaus - Täter flüchtet

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (23. Juni, 22:20 Uhr) im Bereich der Steinschen Gasse eine 62-Jährige bis ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verfolgt. Dort versuchte er ihr die Halskette zu entreißen, die sie um den Hals trug. Die Frau bekam die Halskette noch rechtzeitig zu fassen, konnte aber nicht verhindern, dass sie kaputt ging. Anschließend schubste der Mann die 62-Jährige, sodass sie mit dem Kopf gegen eine Wand stieß. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute in Richtung Innenstadt. Er soll schwarze Haare und eine kräftige Statur haben. Wer den Mann auf der Flucht gesehen hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. Die 62-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

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