Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Am späten Dienstagabend (16. Juni, 22:30 Uhr) hielten sich eine 17-Jährige und ihre beiden minderjährigen Freundinnen im Duisburger Hauptbahnhof auf. Dort wurden die Jugendlichen von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen und nach Geld gefragt. Im weiteren Verlauf soll der Mann die 17-Jährige unsittlich berührt und dabei fest an den Oberschenkel gefasst haben. Erst als ein aufmerksamer Passant einschritt und den Mann aufforderte, die Jugendlichen in Ruhe zu lassen, ließ dieser zunächst von der 17-Jährigen ab.

Als die Drei anschließend den Bereich verließen und sich in Richtung Ausgang begaben, soll der Mann ihnen weiterhin gefolgt sein. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verhinderten eine weitere Annäherung und sprachen dem Mann einen Platzverweis aus.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Bundespolizei den Tatverdächtigen anhand von Videoaufzeichnungen identifizieren. Bei dem Mann handelt es sich um einen 29-jährigen Wohnungslosen.

Dieser war im weiteren Verlauf desselben Abends auf der Weseler Straße in Marxloh Polizeibeamten aufgefallen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und weil er wiederholt die Fahrbahn betreten hatte, nahmen ihn Einsatzkräfte zur Verhinderung weiterer Gefahren in Gewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe.

Auf der Kriminalwache stellte sich anschließend heraus, dass es sich bei dem 29-Jährigen um den Tatverdächtigen der sexuellen Belästigung am Hauptbahnhof handelt. Der Mann war bereits im April wegen eines gleichgelagerten Delikts polizeilich in Erscheinung getreten. Damals soll er in einem Linienbus eine 17-Jährige am Gesäß berührt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Tatverdächtige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

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