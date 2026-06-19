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Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Mann geht im Rhein schwimmen

Duisburg (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Donnerstagnachmittag (18. Juni, 17:30 Uhr) bei der Polizei Duisburg, um eine Person im Rhein zu melden. Wie sich später herausstellte, war ein 52-jähriger aus Gelsenkirchen im Rhein im Bereich Rheinorange schwimmen gegangen. Er verließ das Wasser selbstständig und konnte in der Nähe angetroffen werden. Der Polizei gegenüber sagte er, dass er sich habe abkühlen wollen. Der Mann bekam eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er gegen das Badeverbot verstoßen hatte. Wegen ihm war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei im Einsatz: unter anderem mehrere Boote und ein Hubschrauber. Die Polizei warnt davor, im Rhein schwimmen zu gehen. Die im Wasser entstehenden Strömungen und Sogwirkungen werden leicht unterschätzt und sind lebensgefährlich.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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