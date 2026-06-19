Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Streit im Café - Anzeige

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18. Juni, 14:20 Uhr) kam es in einem Café an der Königstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und zwei Männern (29, 37).

Während der 29-Jährige ein Getränk genoss, setzte sich das Duo zu ihm und bedrohte ihn. Als der 37-Jährige aufstand, warf er einen Stuhl in die Richtung des Café-Besuchers und verletzte ihn hierbei leicht. Er griff sich zudem auch Gegenstände und warf sie in Richtung des Leichtverletzten, der derweil die Flucht ergriff und Polizisten auf der Königstraße ansprach.

Die Beamten brachten alle drei Beteiligten zur Polizeiwache, um die Anzeige aufzunehmen und Vernehmungen durchzuführen. Der 29- und der 37-Jährige müssen sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun auch zu den Hintergründen der Tat.

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