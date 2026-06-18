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Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Sperrmüll brannte und Flammen gingen auf Pkw über - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (18. Juni, 02:26 Uhr) Sperrmüll an der Zanderstraße in Brand gesetzt. Die Flammen gingen auf einen geparkten Nissan Qashqai sowie auf eine gelbe Mülltonne über. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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