Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Sperrmüll brannte und Flammen gingen auf Pkw über - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (18. Juni, 02:26 Uhr) Sperrmüll an der Zanderstraße in Brand gesetzt. Die Flammen gingen auf einen geparkten Nissan Qashqai sowie auf eine gelbe Mülltonne über. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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