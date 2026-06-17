Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: 72-Jährige vor Wohnhaus ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine 72-Jährige ist am Dienstagabend (16. Juni, 19:30 Uhr) auf der Hermannstraße von einem unbekannten Mann verfolgt worden. Als die Frau ihre Haustür öffnete, trat der Mann an sie heran und riss an ihrem Rucksack. Dabei entnahm er ein Etui mit diversen Dokumenten, darunter ein Personalausweis, eine Krankenkassenkarte, eine EC-Karte sowie eine Kreditkarte. Der 72-Jährigen gelang es, ihren Rucksack festzuhalten. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Rheinstraße. Die Frau blieb unverletzt.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare, schwarzer Drei-Tage-Bart, Jeans, weißes T-Shirt, Sonnenbrille.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

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