POL-DU: Hochheide: Feuerwerkskörper landet auf Balkon - Zeugen gesucht
Duisburg (ots)
Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (16. Juni, 16:30 Uhr) an der Ottostraße einen Feuerwerkskörper gezündet und in Richtung eines Mehrfamilienhauses geschossen. Der Feuerwerkskörper landete auf einem Balkon im siebten Stock auf der Rückseite des Hochhauses und setzte dort Wäsche in Brand. Die 27-Jährige Bewohnerin konnte den Brand selbst löschen und blieb unverletzt. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen. Wer gesehen hat, wer den oder die Feuerwerkskörper gezündet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.
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