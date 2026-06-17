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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Feuerwerkskörper landet auf Balkon - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (16. Juni, 16:30 Uhr) an der Ottostraße einen Feuerwerkskörper gezündet und in Richtung eines Mehrfamilienhauses geschossen. Der Feuerwerkskörper landete auf einem Balkon im siebten Stock auf der Rückseite des Hochhauses und setzte dort Wäsche in Brand. Die 27-Jährige Bewohnerin konnte den Brand selbst löschen und blieb unverletzt. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen. Wer gesehen hat, wer den oder die Feuerwerkskörper gezündet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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