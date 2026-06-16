POL-DU: Meiderich: Sattelauflieger mit Metall gestohlen
Duisburg (ots)
Nach dem Diebstahls eines Sattelaufliegers samt Ladung in der Nacht zu Montag (15. Juni) sucht die Polizei Duisburg Zeugen.
Zwischen 19 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am Montagmorgen parkte der Lkw (mit Sattelauflieger und Ladung) in der Nähe eines Schrotthandels an der Sympherstraße. Als der Fahrer (42) am Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er nur noch die Sattelzugmaschine vor. Der Sattelauflieger war samt geladenem Metall verschwunden.
Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34 zu melden.
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