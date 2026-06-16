Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Mann mit Gipsarm raubt Frau aus - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine 35-Jährige verständigte die Polizei, weil ein Unbekannter sie auf der Kaiserswerther Straße am Montagnachmittag (15. Juni, 16:39 Uhr) ausraubte und die Flucht in Richtung der Ferdinandstraße ergriff.

Die Frau schilderte den Beamten, dass sie von einem Mann beim Aussteigen aus der Straßenbahn verfolgt worden sei. Sie telefonierte mit einem Bekannten, als der Unbekannte ihr das Telefon wegriss, sie schubste und Wertgegenstände aus ihrer Handtasche nahm. Sie schrie um Hilfe und der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Der Mann soll 1,70 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und einen langen schwarzen Vollbart haben. Er soll schwarze Kleidung und eine schwarze Kappe getragen haben. Ein Arm sei eingegipst gewesen.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen nach dem räuberischen Diebstahl aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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