Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinberg/Duisburg: Schiff fährt sich fest - kurzfristige Rhein-Schifffahrtssperre

Duisburg (ots)

Ein Schiffsführer eines Gütermotorschiffes verständigte am Mittwochnachmittag (10. Juni, 15:10 Uhr) die Wasserschutzpolizeiwache Duisburg, weil er in Höhe des Rheinkilometers 800,6 bei Rheinberg-Eversael mit seinem Heck auf Grund lief und sich festfuhr.

Den Beamten des Rheinstreifenbootes berichtete der Kapitän, dass er sein Schiff lud, das Baggerloch Hülskens verlassen wollte, durch die Strömung abtrieb und mit dem Heck auf Grund lief. Verletzt wurde hierbei niemand und es entstand kein Sachschaden am Schiff.

Nach Rücksprache mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erhielt er die Genehmigung zum Leichtern - sprich: Er durfte einen Teil der Ladung ablassen. Nachdem sich hierdurch das Ladungsgewicht verringerte, gelang dem Schiffsführer gegen 19:40 Uhr ein Turnvorgang. Für die Dauer des Turnens sperrte die Revierzentrale den Rhein für die Schifffahrt im betroffenen Bereich.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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