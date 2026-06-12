POL-DU: Bruckhausen: Jugendliche werfen Steine von Autobahnbrücke
Duisburg (ots)
Ein 30-Jähriger befuhr am Donnerstagnachmittag (11. Juni, 15:53 Uhr) die Autobahn A42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort, als drei Personen mutmaßlich Steine von einer oberhalb der Autobahn verlaufenden Fußgängerbrücke an der Schulstraße warfen, die sein Auto trafen. Er verständigte die Polizei.
Der Mitsubishi-Fahrer fuhr sofort von der Autobahn in Richtung der Brücke ab und beobachtete, wie zwei von drei Personen die Flucht ergriffen. Er schilderte den Beamten, dass an seinem Auto Steinschläge zu erkennen sind.
Vor Ort konnte ein 12-Jähriger angetroffen werden, der den Beamten schilderte, dass er keine Steine von der Brücke geworfen habe, und benannte namentlich seine zwei Begleitpersonen. Die Beamten brachten den Jugendlichen zu seinen Eltern nach Hause und schrieben eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 34 dauern an.
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