Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Ladendieb schlägt Ladendetektiv mit Parfümflasche

Duisburg (ots)

Ein 19-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag (9. Juni, 14 Uhr) beim Diebstahl in einer Parfümerie-Filiale in einem Einkaufszentrum auf der Königstraße erwischt. Der 45 Jahre alte Ladendetektiv stellte den Mann beim Verlassen des Geschäfts. Der 19-Jährige stieß dabei gegen einen Tisch, versuchte sich aus dem Griff des Ladendetektivs zu lösen und schlug dem Ladendetektiv eine Parfümflasche gegen den Kopf. Der Ladendetektiv brachte den 19-Jährigen schließlich zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dem 19-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg und Anordnung des Amtsgerichts Duisburg eine Blutprobe entnommen, da er zugegeben hatte, Cannabis konsumiert zu haben. Jetzt muss er sich mit einer Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls auseinandersetzen. Der Ladendetektiv wurde noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

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