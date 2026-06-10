Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-Jährigen

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Bereits seit dem 25. Mai wird der 62-jährige Dirk B. vermisst. Zuletzt wurde er an seiner Wohnanschrift an der Fliederstraße gesehen.

Der Vermisste ist körperlich eingeschränkt, läuft an einem Rollator und ist infolge einer Erkrankung auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Duisburger in einer hilflosen Lage befindet.

Intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die Suchmaßnahmen dauern weiterhin an. Der Vermisste ist 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur, graue Haare, trägt eine Brille und nutzt zur Fortbewegung einen Rollator. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein blau-weiß-kariertes Hemd, eine beige Weste, blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Ein Foto von Dirk B. finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/206163

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und beim Antreffen der Vermissten unverzüglich den Notruf 110/112 zu wählen.

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