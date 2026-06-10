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Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Seniorin in Wohnung beklaut - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Duo beklaute am Dienstagmittag (9. Juni, 12:30 Uhr) eine 84-Jährige an ihrer Wohnanschrift an der Römerstraße.

Als die Dame vom Einkaufen nach Hause kam, bemerkte sie eine Frau vor dem Haus. Dann erschien ein Unbekannter im Hausflur und gab sich als Angestellter eines Wasserwerks aus. Er verschaffte sich unter dem Vorwand, dass die Wasserleitungen überprüft werden müssen, Zutritt zur Wohnung. Nachdem er mit den angeblichen Arbeiten fertig war, wollte die Seniorin den Unbekannten bezahlen - doch ihr Portemonnaie samt Inhalt fehlte. Sie verständigte die Polizei und das Duo verschwand.

Sie beschrieb den Einsatzkräften die beiden Unbekannten: 1.Frau: 25 Jahre, 1,70 Meter groß, stämmige Statur, schwarze lange Haare zu einem Zopf zusammengebunden, weiße Hose 2.Mann: zwischen 33 und 35 Jahre, 1,90 Meter groß, stämmige Statur, kurze blonde Haare, weißes T-Shirt, helle Hose

Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Schützen Sie sich, informieren Sie sich, klicken Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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