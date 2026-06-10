Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen - Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen

Duisburg (ots)

Im Duisburger Stadtgebiet - vorrangig im Süden - kam es in den vergangenen Monaten zu mindestens 21 Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter knackten die Automaten auf und entwendeten Zigarettenschachteln (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6273975).

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Betroffen waren zuletzt Automaten auf folgenden Straßen:

- Bienenpfad, Wanheimerort (24. Mai) - Uhlenbroicher Weg, Großenbaum (21. Mai) - Heiligenbaumstraße, Wanheim-Angerhausen (16. Mai)

Außerdem in diesem Jahr waren Automaten an folgenden Straßen betroffen:

- Großenbaum: 3x Uhlenbroicher Weg (11. Januar - 13. Mai), 2x Am Siepenkothen (11. März - 9. April und 9. - 11. Mai) - Ungelsheim: Clausthaler Straße (24. - 27. April), 2x Sandmüllersweg (18. März - 7. April und 15. - 24. April) - Wanheimerort: Im Schlenk (11. Mai), Hultschiner Straße (9. - 10. Februar) - Wanheim-Angerhausen: 2x Heiligenbaumstraße (27. März - 6. April und 10. - 14. Mai) - Rahm: Innstraße (10. Mai), Salzachstraße (6. - 20. Mai) - Bissingheim: Am Brunnen (4. - 5. Mai) - Huckingen: Kaiserswerther Straße (29. April - 11. Mai) - Hochfeld: Paul-Esch-Straße (14. April - 4. Mai) - Dellviertel: Heerstraße (14. - 28. April)

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

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