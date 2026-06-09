POL-DU: Wedau: Auto und E-Scooter kollidieren
Duisburg (ots)
Im Bereich Braunsberger Weg / Wedauer Straße sind am Montagmittag (8. Juni, 12:10 Uhr) ein Auto und ein E-Scooter kollidiert. Die 27-jährige Roller-Fahrerin verletzte sich leicht und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 65 Jahre alte Skoda-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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