POL-DU: Wedau: Auto und E-Scooter kollidieren

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Mann gab sich am Montagmittag (8. Juni, gegen 12 Uhr) als Mitarbeiter einer Firma "Schmitz" aus und verschaffte sich somit Zutritt zur Wohnung einer Seniorin auf der Straße Im Bonnefeld. Er erklärte der Frau, den Wasserstand messen zu müssen. Die Frau ließ ihn daraufhin in ihre Wohnung. Gemeinsam hielten sie sich anschließend in ...

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