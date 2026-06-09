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Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: 32-Jähriger beging mehrere Straftaten - U-Haft

Duisburg (ots)

Die Polizei nahm am Samstagmorgen (6. Juni, 9 Uhr) einen 32-Jährigen vorläufig fest, weil er mehrerer Straftaten dringend verdächtig ist.

Die Fälle im Detail:

Zeugen verständigten am Samstagmorgen die Beamten, weil ein Auto an der Sternstraße aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet worden waren. Der Tatverdächtige soll die Flucht ergriffen haben.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Einsatzkräfte im Bereich des Zaunes auf dem Friedhof an der Sittardsberger Allee den mutmaßlichen Tatverdächtigen fest, der bei der Ansprache die Flucht ergriff - die Polizisten holten den 32-Jährigen ein, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Buchholz.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten neben dem Diebesgut aus dem Wagen von der Sternstraße zusätzlich einen Schlagring, ein Einhandmesser sowie weißes Pulver - mutmaßlich Amphetamin.

Die Ermittlungen durch die Einsatzkräfte ergaben Hinweise darauf, dass der 32-Jährige zuvor weitere Straftaten begangen hatte. Er soll gegen 5:23 Uhr versucht haben, in ein Haus an der Sternstraße einzubrechen. Um 8:35 Uhr soll er im Bereich der Sittardsberger Allee eine Scheibe an einer Wohnung eingeschlagen haben und dann die Flucht ergriffen haben. Gegen 7:40 Uhr soll er an der gleichen Straße einen Garten betreten und einen 54-Jährigen mit Pfefferspray eingesprüht haben.

Auf Anordnung der Staatanwaltschaft entnahm ein Arzt dem Tatverdächtigen eine Blutprobe. Die Polizisten fertigten in allen Fällen Strafanzeigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
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https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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