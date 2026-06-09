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Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Trickbetrüger erbeuten Goldschmuck - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Mann gab sich am Montagmittag (8. Juni, gegen 12 Uhr) als Mitarbeiter einer Firma "Schmitz" aus und verschaffte sich somit Zutritt zur Wohnung einer Seniorin auf der Straße Im Bonnefeld. Er erklärte der Frau, den Wasserstand messen zu müssen. Die Frau ließ ihn daraufhin in ihre Wohnung. Gemeinsam hielten sie sich anschließend in der Küche sowie im Badezimmer auf.

Die Seniorin berichtete, den Mann während seines Aufenthalts nicht aus den Augen gelassen zu haben. Es besteht daher der Verdacht, dass möglicherweise eine zweite Person unbemerkt die Wohnung betreten und vier Goldketten sowie einen Goldring entwendet hat.

Der falsche Mitarbeiter wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkle Haare, dunkler Bart, dunkle Kleidung (Jacke und Hose).

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Straße Im Bonnefeld machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Präventionstipps zum Thema Trickbetrug gibt es auf der Homepage der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/seniorenpraevention-sicherheit-fuer-seniorinnen-und-senioren

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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