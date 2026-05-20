Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Schwerer Raub auf Supermarkt - Täter flüchtet mit Bargeld

Duisburg (ots)

Am späten Dienstagabend (19. Mai, 22:10 Uhr) kam es in einer Supermarkt-Filiale an der Eschenstraße zu einem Raubüberfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Mann die Filiale und sprühte einer 46-jährigen Mitarbeiterin Reizgas ins Gesicht. Die Frau hatte kurz nach ihrem Feierabend einen Alarm wahrgenommen und wollte der Ursache nachgehen. Der Täter drängte sie anschließend in ein Büro und forderte sie auf, den Tresor zu öffnen. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach. Der Unbekannte entnahm Bargeld aus dem Tresor und flüchtete in Richtung Rheintörchenstraße.

Die 46-Jährige erlitt durch den Einsatz des Reizgases leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Zudem wurde ein Seelsorger zur Betreuung hinzugezogen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, etwas kräftigere Statur. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Kapuzen-Sweatshirt sowie einer FFP2-Maske bekleidet. Die Beute verstaute er in einem Beutel. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen

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