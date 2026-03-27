Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Versuchter Raub auf 55-Jährige - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (26. März, 8:25 Uhr) soll ein bislang Unbekannter auf der Mittelstraße, unweit der Einmündung in die Krügerstraße versucht haben, eine Duisburgerin (55) um ihr Bargeld zu bringen.

Unmittelbar nach der Tat begab sich die Frau zur Polizeiwache Marxloh und schilderte dort den Vor-fall im Detail: Ihren Angaben nach ging sie durch einen Torbogen, um zu einem Garagenhof zu gelangen, als sie von dem Unbekannten aufgefordert wurde, ihm ihre Geldbörse auszuhändigen. Der Mann habe sie gegen eine Wand gedrückt und habe in seiner Hand ein Messer gehalten. Während er in ihre Handtasche schaute, gingen zwei Kinder an dem Torbogen vorbei. Der Unbekannte rannte daraufhin in Richtung der Krügerstraße davon.

Der Flüchtige soll circa 1,75 Meter groß sein, habe einen dunklen Teint und eine schlanke Statur. Er habe eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose, weiße Turnschuhe und einen blauen Mund-Nase-Schutz getragen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

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