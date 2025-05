Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Beim Anfahren im Bus gestürzt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Bereits am Freitagmittag (9. Mai, 14:00 Uhr) stürzte ein 87-Jähriger in einem Bus der Linie 916, als dieser von der Haltestelle "Auf dem Damm" in Richtung Tunnelstraße losfuhr. Hilfsbereite Fahrgäste halfen dem Mann auf, machten den Busfahrer auf den schwer Verletzten aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte.

Ein Rettungswagen brachte den Senior von der Haltestelle "Tunnelstraße" aus in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell