POL-DU: Hochheide: Raubüberfall im Drogenmilieu - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Gleich mehrfach meldeten Duisburgerinnen und Duisburger der Polizei am Wochenende (1. Bis 4. Juni) Einbrüche oder Einbruchsversuche in Privatwohnungen oder Geschäfte. In folgenden Fällen sucht die Kripo Zeugen: Altstadt: - Unbekannte brachen am Freitag (2. Juni) zwischen 9 und 15:30 Uhr in die Wohnung einer 30-Jährigen am Kuhlenwall ein. Sie ...

mehr