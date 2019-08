Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Schlafender Mann getreten - Verdächtiger in Haft

Am Samstagabend (10. August, 19:20 Uhr) haben Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei gerufen: Zeugen hatten um Hilfe gerufen, weil ein 44-Jähriger gegen den Kopf eines schlafenden Mannes (44) getreten haben soll. Sie hielten den mutmaßlichen Täter fest, bis die Beamten vor Ort eintrafen. Den verletzten Mann brachten Sanitäter ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Sie nahmen den mutmaßlichen alkoholisierten Treter mit zur Wache. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der 44-Jährige sperrte sich dabei, ballte die Fäuste, versuchte zu fliehen. Die Polizisten fixierten ihn, so dass es beim Versuch blieb. Darüber ärgerte er sich so sehr, dass er die Beamten und den Dolmetscher lauthals beschimpfte. Weil der Mann wenig später einen Krampfanfall bekam, brachten ihn alarmierte Rettungskräfte ins Krankenhaus. Nach der Untersuchung konnte er wieder entlassen werden und wurde ins Gewahrsam überstellt. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung und aufgrund der Fluchtgefahr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an. (stb)

