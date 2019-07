Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Oberhausen: Polizei stellt flüchtigen Unfallverursacher

Duisburg (ots)

Duisburg/Oberhausen: Polizei stellt flüchtigen Unfallverursacher (Az.: 501000-074327-19/1 // 500000-094041-19/2) Am Montag (22. Juli) verursachte der Fahrer (42) eines weißen Mercedes Sprinter in den Nachmittagsstunden auf der Autobahn A3 in Höhe der Abfahrt Dinslaken Süd einen Auffahrunfall. Hierbei stieß er mit dem vorausfahrenden Dacia eines Duisburgers (45) zusammen, ohne dass der Dacia-Fahrer sein Tempo verringerte. Während der 45-Jährige unverletzt blieb, klagte seine Beifahrerin (34) über Nackenschmerzen. Der Unfallverursacher wollte nicht, dass die Polizei verständigt wird und fuhr mit seinem Sprinter in Fahrtrichtung Köln weiter. Die Beamten der Autobahnpolizei informierten unmittelbar die weiteren Autobahnwachen und die Leitstelle der Polizei Duisburg. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung der Duisburger Polizei den Sprinter um 16:20 Uhr auf der Rheindeichstraße im Gegenverkehr. Während die Polizisten wendeten, versuchte der 42-Jährige über die Lauerstraße zu flüchten und stieß gegen einen Bordstein und blieb letztendlich stehen. Als die Ordnungshüter den Fahrer zur Rede stellen wollten, bemerkten sie den Grund für seine Flucht: Der Innenraum roch stark nach Alkohol. Weil er trotz mehrfacher Aufforderung nicht aussteigen wollte und plötzlich in den Fußraum griff, zogen die Beamten den Mercedes-Fahrer aus dem Fahrzeug und legten ihm die Handschellen an. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Angetrunkene mehr als 3 Promille Alkohol in seiner Atemluft hatte. Nachdem ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm, stellten die Beamten seinen litauischen Führerschein sicher. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass der Verkehrsrowdie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (dab)

