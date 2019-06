Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Mercedes gestohlen - Polizei fahndet öffentlich

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei fahndet nach einem Mann, der für den Diebstahl eines schwarzen Mercedes S400d infrage kommt. Unbekannte hatten den Wagen mit Gießener Kennzeichen (GI) in der Nacht vom 25. März auf den 26. März aus einer Garagenzufahrt an der Heinz-Kiwitz-Straße gestohlen. Kurze Zeit später wurde einer der Täter am Dienstagmorgen (26. März, 6:42 Uhr) auf der A1 auf Bremer Stadtgebiet in Fahrtrichtung Hamburg und um 10:04 Uhr auf der A20 im Landkreis Vorpommern-Rügen in Richtung Stettin geblitzt. Wer erkennt den Fahrer und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Kripo der Duisburger Polizei (KK 36, K-Wache) unter der Rufnummer 0203 280-0 oder an jede andere Polizeidienstdienststelle. (stb)

Der Link zum landesweiten Fahndungsportal: http://fahndung.polizei.nrw.de/Seiten/804BesondersschwererdesDiebstahlsvonKraftwagen.aspx

