POL-DU: Wanheimerort: Ampel übersehen

Am Montagmorgen (20. Mai, 8:30 Uhr) hat ein 36 Jahre alter Fahrer eines silbernen Mercedes mit Anhänger beim Wenden auf der Düsseldorfer Straße (Höhe Nikolaistraße) ersten Erkenntnissen zufolge eine rote Ampel übersehen. So kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, in der sich ein Fahrgast leicht verletzte. Rettungskräfte brachten die 27-Jährige ins Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden Pkw und Anhänger getrennt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe rund 10.000 Euro. (stb)

