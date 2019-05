Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum: Autofahrer mit 3,5 Promille zur Entzugsklinik

Duisburg (ots)

Zwei Handwerker (21, 47) haben am Montagmittag (13. Mai, 12:50 Uhr) auf dem Parkplatz einer Fachklinik für Suchterkrankungen an der Kirchstraße beobachtet, wie ein Autofahrer mit Schlangenlinien in einen geparkten Wagen fuhr. Anschließend ging der 57-jährige Fahrer in die Klinik. Die Zeugen folgten ihm und informierten die Mitarbeiter. Einer (35) von ihnen nahm dem Mann direkt den Autoschlüssel ab und alarmierte die Polizei. Den Beamten erklärte der Duisburger, dass er doch gar nicht selbst gefahren sei. Schließlich hätte er getrunken - das belegte auch der Atemalkoholtest vor Ort: mit rund 3,5 Promille ging es für ihn ins Krankenhaus zur Blutprobenentnahme. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und stellten den Führerschein sicher. (JG)

