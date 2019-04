POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Fahrräder gestohlen - Polizei gibt Tipps zur Verhinderung von Fahrraddiebstählen

Polizei Duisburg

Am Mittwoch (24. April) haben sechs Geschädigte bei der Polizei den Diebstahl ihrer Fahrräder angezeigt. In einem Fall schlugen die Diebe auf der Neudorfer Straße in einem Hinterhof zu. Die Täter stahlen im Zeitraum zwischen 9:45 und 10:30 Uhr ein hochwertiges E-bike, das mit einem Panzerglied- und Lenkradschloss gesichert war. Weil das Rad nirgends angekettet war, nahmen die Diebe das Rad samt Schloss mit.

Um den Fahrraddieben die Stirn zu bieten, erstellte eine Arbeitsgruppe des Polizeipräsidiums Duisburg im Jahr 2017 ein Konzept zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls. Hierdurch konnte die Anzahl der Fahrraddiebstähle von 2.604 Fällen im Jahr 2017 auf 1.973 Fälle im Jahr 2018 reduziert werden. Im Bereich der Prävention sind aber auch die Fahrradbesitzer gefordert.

Die Polizei rät daher: Anschließen statt Abschließen - Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit einem massiven Schloss am Rahmen an einem festen Gegenstand an. Ungeeignet sind Schlösser, die nur die Räder blockieren, da Diebe das Rad ohne Mühe wegtragen und verladen können. Auch dünne Bügelschlösser, Ketten oder (Spiral-)Kabel bieten keine Sicherheit, da sie schnell und leicht durchtrennt werden können. Verwenden Sie insbesondere bei hochwertigen Fahrrädern ausschließlich ein Fahrradschloss mit hoher Sicherheitsstufe und Siegel von Prüfinstitutionen. Entsprechende Fahrradschlösser sind mitunter Voraussetzung um im Diebstahlsfall Versicherungsansprüche geltend zu machen.

Wenn Fahrräder wiedergefunden werden, können viele nicht mehr ihren Eigentümern zugeordnet werden, weil in den Diebstahlsanzeigen Angaben zu individuellen Kennzeichen fehlen. Stellen Sie daher die Fahrradrahmennummer fest. Lassen Sie Ihr Rad vom Händler, der Polizei oder einem Fahrradclub codieren oder auf andere Art dauerhaft individuell kennzeichnen.

Tragen Sie entsprechende Informationen in einen Fahrradpass ein. Eine von der Polizei entwickelte Fahrradpass-App steht Ihnen unter dem nachfolgenden Link zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/nc/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/fahrradpass-als-app-fuer-unterwegs/

Dort können Sie zum Beispiel alle Daten eintragen und auch Fotos von ihrem Rad hochladen. (dab)

