POL-DU: Untermeiderich/Bruckhausen/Hochemmerich/Hochfeld: Polizei kontrolliert Shisha-Bars, Gaststätten und Wettbüros

Die Polizei Duisburg hat gestern Abend (26. März) in der Zeit von 19 bis 23 Uhr mehrere Shisha-Bars, Gaststätten und Wettbüros in Hochemmerich, Hochfeld, Untermeiderich und Bruckhausen kontrolliert. So nahmen die Beamten auf der Atroper Straße und auf der Rheinhauser Straße zwei Shisha-Bars und eine Wohnung genauer unter die Lupe - und zwar mit Erfolg. Hier konnten die Polizisten einen 25 Jahre alten Mann festnehmen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Sie stellten außerdem 81 unverzollte Dosen Wasserpfeifentabak, also insgesamt 21 Kilogramm, sicher. Die Polizisten schrieben dazu eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung.

In Untermeiderich kontrollierte die Polizei drei Lokalitäten auf der Stahlstraße, auf dem Wilhelmplatz eine Wettannahmestelle. Bei 15 Personen überprüften die Beamten die Identität. In drei Fällen leitete der Zoll ein Strafverfahren wegen Schwarzarbeit ein. In zwei Objekten auf der Stahlstraße entdeckten die Beamten außerdem vier Geldspielautomaten, die illegal und ohne die notwendige Prüfplakette aufgestellt worden waren.

Die Kontrollen am Dienstagabend fanden behördenübergreifend im Rahmen der Bekämpfung der Clankriminalität zusammen mit der Stadt Duisburg und dem Zollamt statt. Damit unterstreichen die Ordnungsbehörden die Null-Toleranz-Strategie gegenüber Personen, die zumeist in bandenähnlichen Strukturen mit ihren Aktivitäten gegen geltendes Recht verstoßen. (stb)

