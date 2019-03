Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm: Müll illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Spaziergänger hatten am Montag (25. März) die Polizei gerufen, weil ihnen auf einem Weg in der Nähe vom Waldgebiet Rahmer Benden (zwischen Rahmer Bach und Dickelsbach) Müll aufgefallen war. Unbekannte hatten an einem Waldweg mehrere Asbestfaserzementplatten entsorgt, die wahrscheinlich vorher als Dachabdeckung dienten. Das für Umweltdelikte zuständige Zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei (ZKK) sucht nun Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die diese Platten im Wald entsorgt haben? Sie melden sich bitte beim ZKK telefonisch unter 0203 280-0. (stb)

