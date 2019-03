Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Fußballfans von Gruppe ausgeraubt - Mann mit Skeletttuch gesehen?

Duisburg (ots)

Auf dem Heimweg nach dem Auswärtsspiel von Fortuna Düsseldorf am Samstag (16. März) griff eine rund sechsköpfige Gruppe zwei Fans gegen 23:45 Uhr an der Ecke Im Schlenk/Zum Lith an. Die Unbekannten schlugen und traten auf Vater (52) und Sohn (24) ein. Sie zogen dem 24-Jährigen den Pullover aus und entrissen ihm den Fanschal. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Kalkweg. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und alarmierten die Polizei. Die Fußballfans wurden beim Überfall verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Täter sind circa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Sie trugen dunkle Kleidung, schwarze Kapuzenpullover sowie Sneaker. Einer von ihnen hatte ein auffälliges "Skeletttuch" (aufgedrucktes Skelett/Schädelknochen auf einem Tuch) vor dem Gesicht. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zur flüchtigen Gruppe machen können. Hinweise nimmt das KK 13 unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen.

