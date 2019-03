Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Motorradfahrer ohne Helm stürzt

Duisburg (ots)

Am Dienstag (12. März) stürzte um 21:42 Uhr ein Motorradfahrer (42) und prallte gegen parkende Autos. Der Mann befuhr ohne Schutzhelm die Obere-Holtener-Straße in Richtung der Schlachthofstraße und verlor nach einem Wendemanöver die Kontrolle über seine blaue Suzuki GSF 1200. Das Motorrad stieß dabei gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw und beschädigte diese. Ein aufmerksamer Augenzeuge (53) sicherte mit seinem Pkw die Unfallstelle. Ein Rettungswagen brachte den ansprechbaren 42-Jährigen, der sich unter anderem am Kopf verletzte, ins Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Die verständigten Polizisten nahmen den Unfall auf und schrieben eine Unfallanzeige. Da Augenzeugen und der Verletzte unterschiedliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machten, ermittelt das Verkehrskommissariat 21 den genauen Unfallhergang.

