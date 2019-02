Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburger Süden: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg: Tatverdächtiger bei Festnahme verletzt

Duisburg (ots)

Die Polizei ist am Mittwoch (27. Februar) vormittags mit einem Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Wohnung eines Tatverdächtigen im Duisburger Süden ausgerückt. Da der Mann (27) bereits wegen Widerstands polizeibekannt ist, ging ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zuerst in die Wohnung. Bei der Festnahme gab ein Beamter des SEK einen Schuss ab, welcher den Tatverdächtigen verletzte. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen des KK11 anlässlich der Schussabgabe dauern an. Bei dem Verletzten konnte die Polizei unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana sicherstellen.

