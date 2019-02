Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Duisburg (ots)

Kurz nach Mitternacht (14. Februar) hat vermutlich ein 45-jähriger Mann in ein Bürogebäude an der Schifferstraße eingebrochen. Weil die Alarmanlage losging, informierte der Sicherheitsdienst die Polizei, die wenig später vor Ort eintraf. Auf der Fahrt zum Tatort fiel den Beamten eine verdächtige Person auf. Der Duisburger lief zunächst weg, konnte aber wenig später in einem Gebüsch entdeckt werden. Die Beamten fanden in der Nähe auch Diebesgut. Der mutmaßliche Einbrecher soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

