POL-DU: Trunkenheitsfahrt endete an einem Baum

Duisburg-Friemersheim (ots) - Am heutigen Tag, gegen 07:00 Uhr, endete die Fahrt eines unter Alkoholeinfluss stehenden 54-jährigen Duisburger an einem Baum auf der Neue Krefelder Straße in Fahrtrichtung Rumeln. Der alkoholisierte BES verlor auf gerader Strecke, ohne ersichtlichen Grund die Kontrolle über seinen Pkw und geriet mit der linken Fahrzeugfront gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baumstamm. Der Baumstamm wurde durch die Wucht der Kollision komplett durchtrennt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, da das Fahrzeug durch den Zusammenstoß auf die rechte Fahrzeugseite fiel und aufgrund der Witterung über die Fahrbahn rutschte. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass der 54-jährige Duisburger durch den Unfall nur oberflächliche Verletzungen erlitten hat. Noch im Krankhaus wurde ihm zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

