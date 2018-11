POL-DU: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss am Sonntag, 25.11.2018, gegen 06:10 Uhr

Duisburg-Hochemmerich (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages trafen Beamte der Polizeiwache Rheinhausen nach einer Unfallmeldung am Unfallort auf einen unbesetzten Mini Van. Dieser stand mit schwer beschädigter Front an einer Straßenlaterne. Kurze Zeit später erschienen die Eigentümer des Mini Vans, ein Ehepaar, an der Unfallstelle. Beide behaupteten nicht gefahren zu sein. Beim 53-jährigen Ehemann bestand der Verdacht der Fahruntüchtigkeit und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ermittlungen vor Ort erhärteten den Verdacht, dass der 53-jährige Ehemann das Fahrzeug führte und den Unfall verursachte. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde ein Blutprobe entnommen. Wegen der fehlenden Fahrerlaubnis wurde ein Bericht an das Straßenverkehrsamt in Duisburg geschrieben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell