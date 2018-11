POL-DU: Buchholz: Seniorin lässt Trickbetrüger abblitzen

Duisburg (ots) - Eine Seniorin hat am Dienstag (13. November) gegen 13 Uhr zwei Trickbetrüger abblitzen lassen. Die Männer hatten an ihrer Wohnungstür auf der Kufsteiner Straße geklingelt und sich als Unitymedia-Mitarbeiter ausgegeben. Skeptisch wurde die 75-Jährige, als die Unbekannten etwas über ihre Tochter erzählten. Sie schloss die Tür und tauschte sich später mit einer Nachbarin aus. Dort hatten die Betrüger vorher ebenfalls geklingelt und die 80-Jährige über die Nachbarschaft ausgefragt. Beute haben die Täter in beiden Fällen nicht gemacht. Einer der Männer ist circa 45 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und hat eine breite Statur. Er hat kurze, schwarze Haare und trug ein dunkles Sakko mit weißem Hemd und Krawatte. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der andere ist etwas kleiner, schmaler und jünger als sein Kompagnon. Zeugenhinweise nimmt das KK 32 unter 0203 280-0 entgegen.

