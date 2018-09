POL-DU: Hochemmerich: Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Duisburg (ots) - Polizei vor Ort: Am kommenden Montag (17. September) geben Experten von der Kriminalprävention auf einem Baumarktparkplatz in Rheinhausen (Asterlager Straße 94) Hinweise und Tipps zum Thema Einbruchsschutz. In der Zeit von 14 bis 19 Uhr sind sie mit dem Infomobil der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle vor Ort und zeigen zum Beispiel anhand eines Fensters, wie sich die eigenen vier Wände einfach und effektiv sichern lassen. Bei schlechtem Wetter beraten die Beamten interessierte Bürgerinnen und Bürger an einem Infostand im Markt.

