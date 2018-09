POL-DU: Neudorf: Versuchte Automatensprengung - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (9. September) haben zwei maskierte Männer gegen 4 Uhr versucht, auf der Oststraße einen Geldautomaten zu sprengen. Als das misslang, schlugen die Täter eine Scheibe der Bankfiliale ein und brachen mit Werkzeug den Automaten auf. Zeugen, die durch den Lärm geweckt worden waren, riefen die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand unmittelbar vor der Filiale ein Mercedes Vito in Flammen. Nach Zeugenangaben waren die beiden Täter zu diesem Zeitpunkt mit dunklen Rollern entkommen. Sie flüchteten ohne Beute. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der ausgebrannte Wagen in Zusammenhang mit der Tat steht. Das zuständige Kriminalkommissariat 14 bittet um Hinweise: Wer verdächtige Personen beobachtet hat und/oder genauere Angaben zu den Fluchtfahrzeugen geben kann, meldet sich bitte beim KK 14 unter 0203 280-0.

