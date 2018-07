POL-DU: Hochfeld: 54-Jähriger vermisst

Duisburg (ots) - Seit dem 07.07.2018, 09.30 Uhr, wird der 54jährige Stefan O. aus dem Marienhospital in Duisburg-Hochfeld vermisst. Er leidet an einer psychischen Erkrankung, die es ihm unmöglich macht, sich zu orientieren. Herr O. antwortet in der Regel lediglich mit "ja oder nein" auf Ansprache. Blickkontakt meidet er. Herr O. bittet nicht selbstständig um Hilfe. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, sehr schlank ( 59kg ), hellblonde kurze Haare, ungepflegte Erscheinung, wirkt deutlich älter, sehr ungepflegte, teilweise fehlende Zähne. Er dürfte mit einer Jeans und einem orangefarbenen T-Shirt bekleidet sein. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei(KK12) unter der Rufnummer 2800 entgegen.

