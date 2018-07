POL-DU: Kaßlerfeld: Radfahrerin nach Unfall gesucht

Duisburg (ots) - Am Donnerstag (5. Juli) um 13:50 Uhr kollidierte auf der Wrangelstraße Ecke Kaßlerfelder Straße eine Radfahrerin mit der Fahrerin (40) eines grauen Skoda Octavia. Die unbekannte Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich am Knie. Sie wollte weder Polizei noch einen Rettungswagen und fuhr mit ihrem weißen E-Bike davon. Die Autofahrerin machte sich allerdings Sorgen und meldete den Unfall bei der Polizei. Die Seniorin ist circa 75 Jahre alt, hat weiße, glatte Haare zum Pagenschnitt mit Pony frisiert. Sie trug eine Sonnenbrille, ein rotes Trikot-Shirt und eine schwarze dreiviertel lange Hose. In ihrem Fahrradkorb stand ein schwarzer Rucksack. Die Dame oder weitere Zeugen werden gebeten, sich beim VK 22 unter 0203 280-0 zu melden.

