POL-DU: Hochemmerich: Rollerfahrer geschnitten - Autofahrer (in) gesucht

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Autofahrer oder Fahrerin hat am Mittwochmorgen (4. Juli, 8:30 Uhr) im Bereich des Kreisverkehrs an der Osloer Straße beim Fahrstreifenwechsel einen Rollerfahrer geschnitten. Dieser stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den 50-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Fahrer oder die Fahrerin des roten Wagens setzte ohne anzuhalten den Weg fort. Das Verkehrskommissariat 22 bitten diesen oder diese sowie Zeugen sich unter 0203 280-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell